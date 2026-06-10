75-я ракетка мира Мартон Фучович одержал победу в матче первого круга турнира ATP-250 в Хертогенбосхе.

Мартон Фучович globallookpress.com

Венгр в трех сетах обыграл поляка Хуберта Хуркача (96) со счётом 3:6, 7:6, 7:6.

Встреча спортсменов продолжалась 2 часа 10 минут. По ходу матча Хуркач сделал 15 эйсов, допустил три двойные ошибки и сумел реализовать один брейк-пойнт из четырёх заработанных. Фучович подал навылет шесть раз, сделал одну двойную ошибку и не реализовал ни одного из семи брейк-пойнтов.

Во втором круге турнира Фучович сыграет против Феликса Оже-Альяссима из Канады.