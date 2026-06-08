Даниил Медведев продолжает удерживать восьмую позицию в обновлённом рейтинге ATP, сохраняя стабильность своих результатов на международной арене.

Даниил Медведев globallookpress.com

Другие российские теннисисты также остались на прежних местах: Андрей Рублёв по-прежнему занимает 13-ю строчку мирового рейтинга, а Карен Хачанов располагается на 15-й позиции.

Лидером мужского рейтинга остаётся итальянский теннисист Янник Синнер. В тройку сильнейших также входят испанец Карлос Алькарас и немец Александр Зверев, недавно ставший победителем «Ролан Гаррос».

Далее в первой десятке расположились канадец Феликс Оже-Альяссим, американец Бен Шелтон, австралиец Алекс де Минаур, серб Новак Джокович, а также американец Тэйлор Фриц, который занимает девятое место. Десятку лучших замыкает итальянский теннисист Фабио Коболли.