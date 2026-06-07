Российская теннисистка Анна Блинкова успешно преодолела полуфинальный раунд квалификации турнира в Лондоне и сделала ещё один шаг к попаданию в основную сетку соревнований.

Анна Блинкова globallookpress.com

В матче за выход в финал отбора 27-летняя россиянка уверенно переиграла представительницу Великобритании Джоди Беррейдж. Встреча продолжалась 1 час 8 минут и завершилась победой Блинковой в двух сетах — 6:1, 6:3.

Благодаря этой победе россиянка вышла в решающий раунд отбора. В финале квалификации ей предстоит встретиться с хорватской теннисисткой Донной Векич. На кону будет стоять путёвка в основную сетку травяного турнира в столице Великобритании.