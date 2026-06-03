Первая ракетка мира Арина Соболенко прокомментировала свой вылет из «Ролан Гарроса» на стадии четвертьфинала турнира.

Арина Соболенко globallookpress.com

«Считаю, у меня были вполне хорошие возможности во втором сете, но я их завалила, а после этого она здорово заиграла. Я не смогла ментально восстановиться после второго сета, это было главной ошибкой.

Не знаю, когда в последний раз проигрывала 10 геймов подряд. Полагаю, ментально угодила в очень глубокую и тёмную яму, не смогла выбраться из нее», — сказала Соболенко на пресс-конференции.

Белоруска в трех сетах уступила россиянке Диане Шнайдер со счетом 6:3, 5:7, 0:6.

Шнайдер за выход в финал сыграет с полькой Майей Хвалиньской.