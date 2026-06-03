Чешский теннисист Якуб Меншик одержал победу над бразильцем Жоао Фонсекой в четвертьфинале турнира «Ролан Гаррос».

Якуб Меншик globallookpress.com

Меншик (27-я ракетка мира) обыграл представителя Бразилии (30-я ракетка мира) со счетом — 6:4, 6:3, 7:6 (7:3). Игра продолжалась 2 часа 47 минут.

За весь матч Меншик сделал 11 эйсов и реализовал 5 брейк-поинтов из 21-го возможного. Фонсека допустил 4 двойных ошибки при двух реализованных брейк-поинтах.

После этого матча Меншик пробился в полуфинал турнира «Ролан Гаррос», где сыграет против Александра Зверева (3-я ракетка мира).