Четырнадцатая ракетка мира Флавио Коболли прокомментировал свой выход в полуфинал «Ролан Гаррос»

Флавио Коболли globallookpress.com

«Первый сет было очень тяжело играть. Это лучший корт, на котором я играл в своей жизни, потому что он раскрывает мой лучший теннис. Сказал себе, что должен бороться, это шанс всей моей жизни», — сказал Коболли в интервью на корте.

Итальянец переиграл канадца Феликса Оже‑Альяссима со счётом 4:6, 6:4, 6:4, 6:4

В полуфинале турнира Коболли встретится с победителем матча между своими соотечественниками Маттео Берреттини и Маттео Арнальди.