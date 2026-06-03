105-я ракетка мира Маттео Берреттини снялся с четвертьфинала «Ролан Гаррос»-2026, где играл против Маттео Арнальди (104).

Маттео Берреттини globallookpress.com

Матч был остановлен при счете 7:5, 5:2 в пользу Арнальди.

Встреча продолжалась 2 часа 2 минуты. В её рамках Арнальди один раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал 5 брейк-пойнтов из 15 заработанных. На счету Берреттини четыре эйса, одна двойная ошибка и три реализованных брейк-пойнта из трёх заработанных.

В полуфинале турнира Арнальди сыграет с соотечественником Флавио Коболли.