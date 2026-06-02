В четвертьфинале Открытого чемпионата Франции в парном разряде вылетела российская теннисистка Вера Звонарёва.
Вместе с немкой Лаурой Зигемунд она потерпела поражение от Габриэлы Дабровски (Канада) и Луизы Стефани (Бразилия) со счётом 4:6, 5:7.
Соперницы были на корте почти два часа. За это время Звонарёва и Зигемунд один раз подали навылет, допустили 3 двойные ошибки и реализовали единственный заработанный брейк‑пойнт.
Их соперницы выполнили 2 эйса, допустили 2 двойные ошибки и взяли 2 брейк‑пойнта из 8 заработанных.
В полуфинале мэйджора Дабровски и Стефани сыграют с Катержиной Синяковой и Тэйлор Таунсенд.