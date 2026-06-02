Итальянский теннисист Маттео Берреттини высказался о победе над аргентинцем Хуаном Мануэлем Серундоло в четвертом круге «Ролан Гаррос».

«Я не удивлен, но я снова доказал себе, что даже в самые тяжелые моменты могу находить силы. Повезло, что рядом со мной были люди, которые помогли найти энергию, позитивные эмоции и мысли. Это непросто — ты как будто в темноте, все идет не так, и тебе сложно даже просто отбивать мячи или бороться.

Я так себя чувствую, потому что с первого до последнего розыгрыша я получал удовольствие, правильно разговаривал сам с собой. Для меня именно это и есть теннис — быть заряженным, счастливым и готовым бороться,» — приводит слова Берреттини Sports.

Победитель матча Маттео Арнальди (Италия) — Фрэнсис Тиафо (США) станет соперником Берреттини по четвертьфиналу.