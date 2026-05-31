После первой игровой недели Открытого чемпионата Франции — 2026 суперкомпьютер Opta определил фаворитов турнира.

На первом месте оказался канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим, занимающий шестую строчку мирового рейтинга. Вероятность его победы оценивается в 14,8%. Второе место занял немецкий спортсмен Александр Зверев с результатом 14,6%. Замкнул тройку лидеров итальянец Флавио Коболли, его шансы на победу составляют 8,1%.

Российский теннисист Андрей Рублев расположился на четвертой строчке с вероятностью победы 7,8%. Пятое место в списке фаворитов досталось американцу Фрэнсису Тиафо, у которого шансы на успех оцениваются в 7,3%.