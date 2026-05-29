Пятнадцатая ракетка мира Марта Костюк высказалась о своей игровой форме после выхода в четвертый круг «Ролан Гаррос»-2026.

Марта Костюк globallookpress.com

«Да, думаю, я вернулась к себе прежней. Я всегда потрясающе играла на грунте с самого детства. Потом что‑то произошло: я решила, что нужно повзрослеть, нужно играть по‑другому. Это не приносило результатов. Мне кажется, я вновь обрела радость от создания игровых моментов, смены ритма, небольших перемещений по корту… Это то, что я люблю делать. Для меня это не так сложно. Я люблю использовать это преимущество против соперников. Возможно, в этом и есть ключ к успеху — не знаю. Хотелось бы так думать. Но да, я очень счастлива и с нетерпением жду матча в воскресенье», — сказала Костюк на корте после поединка.

За выход в четвертьфинал турнира Костюк сыграет против польки Иги Свентек.