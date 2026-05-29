Пятнадцатая ракетка мира Марта Костюк высказалась о своей игровой форме после выхода в четвертый круг «Ролан Гаррос»-2026.

Марта Костюк

«Да, думаю, я вернулась к себе прежней.  Я всегда потрясающе играла на грунте с самого детства.  Потом что‑то произошло: я решила, что нужно повзрослеть, нужно играть по‑другому.  Это не приносило результатов.  Мне кажется, я вновь обрела радость от создания игровых моментов, смены ритма, небольших перемещений по корту… Это то, что я люблю делать.  Для меня это не так сложно.  Я люблю использовать это преимущество против соперников.  Возможно, в этом и есть ключ к успеху — не знаю.  Хотелось бы так думать.  Но да, я очень счастлива и с нетерпением жду матча в воскресенье», — сказала Костюк на корте после поединка.

За выход в четвертьфинал турнира Костюк сыграет против польки Иги Свентек.