Аманда Анисимова, занимающая шестое место в мировом теннисном рейтинге, пробилась в третий круг турнира «Ролан Гаррос».

Во втором круге соревнований Анисимова встретилась с Юлией Грабер, которая занимает 121-ю строчку в мировом рейтинге. Аманда уверенно выиграла первый сет со счетом 6:0. Вторая партия так и не началась, поскольку Грабер отказалась от продолжения игры, не успев сыграть ни одного розыгрыша.

Матч Анисимовой и Грабер продолжался всего 20 минут, в течение которых Аманда подала один эйс, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала три из четырёх брейк-пойнтов. Юлия не смогла подать ни одного эйса, допустила одну двойную ошибку и не смогла реализовать ни одного брейк-пойнта.

Теперь Анисимова встретится с победительницей матча между Энн Ли из США и Диан Парри из Франции.