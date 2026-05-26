Россиянин Даниил Медведев(8‑я ракетка мира) не смог преодолеть первый круг на Открытом чемпионате Франции по теннису, уступив австралийцу Адаму Уолтону(97) — 2:6, 6:1, 1:6, 6:1, 4:6.

Соперники были на корте почти три с половиной часа. За это время Медведев 9 раз подал навылет, допустил 5 двойных ошибок и реализовал 5 брейк‑пойнтов из 21.

На счету Уолтона — 3 эйса, 1 двойная ошибка и 6 реализованных брейк‑пойнтов из 15.

Во втором круге австралиец сыграет с американцем Закари Свайдой, который переиграл Алексея Попырина.