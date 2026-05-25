Австралийский теннисист Алекс де Минор, занимающий седьмое место в мировом рейтинге, успешно преодолел первый раунд «Ролан Гаррос» — 2026.

В стартовом матче турнира он обыграл британца Тоби Самуэля, который занимает 159-ю строчку рейтинга, с разгромным счетом 6:4, 6:4, 6:2.

Встреча продолжалась 1 час 54 минуты. Де Минор продемонстрировал высокий уровень игры, выполнив пять эйсов и допустив три двойные ошибки. Он также реализовал пять брейк-пойнтов из девяти возможных. Тоби Самуэль, в свою очередь, сделал шесть подач навылет, допустил три двойные ошибки и смог реализовать лишь один брейк-пойнт из двух попыток.

В следующем раунде Открытого чемпионата Франции — 2026 Алекс де Минор встретится с бельгийским теннисистом Александром Блоком.