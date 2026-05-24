Суперкомпьютер Opta Analyst составил прогноз на Открытый чемпионат Франции — 2026 в мужском одиночном разряде.

Янник Синнер globallookpress.com

По мнению системы, наибольшие шансы на победу имеет четырехкратный чемпион турниров «Большого шлема» и первая ракетка мира, итальянский теннисист Янник Синнер. Вероятность его успеха оценивается в 20,44%.

Теннис. Фавориты «Ролан Гаррос» — 2026 по версии Opta Analyst в мужском одиночном разряде:

Янник Синнер (Италия) — 20,44% вероятность победы.

Новак Джокович (Сербия) — 11,97%.

Александр Бублик (Казахстан) — 5,16%.

Александр Зверев (Германия) — 3,68%.

Турнир «Ролан Гаррос» — 2026 состоится с 24 мая по 7 июня. В прошлом году победителем соревнований стал испанец Карлос Алькарас, однако в этом году он не сможет принять участие из-за травмы.