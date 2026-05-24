Чешская теннисистка Барбора Крейчикова потерпела поражение в первом круге Открытого чемпионата Франции.
Она уступила американской спортсменке Хэйли Баптист, которая занимает 26-е место в мировом рейтинге WTA. Встреча завершилась со счетом 7:6 (9:7), 6:7 (6:8), 2:6 в пользу Баптист. Матч продолжался 2 часа 57 минут.
Ранее Крейчикова выиграла Открытый чемпионат Франции в 2021 году, а теперь ей предстоит восстановиться после поражения. Во втором круге турнира Хэйли Баптист встретится с представительницей Китая Сьюй Ван.