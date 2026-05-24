Британская теннисистка Эмма Радукану проиграла Солане Сьерре из Аргентины в первом круге «Ролан Гаррос».
Встреча продолжалась 1 час 46 минут и завершилась поражением 37-й ракетки мира со счетом 0:6, 6:7 (4:7).
Сьерра не выполнила подач навылет, допустила три двойных ошибки, а также смогла реализовать 6 из 15 брейк-пойнтов. Радукану сделала в игре три эйса, допустила пять двойных ошибок и реализовала три брейк-пойнта из шести.
Сьерра далее сыграет с сильнейшей в паре Жасмин Паолини (Италия) — Даяна Ястремская (Украина).