Сьерра далее сыграет с сильнейшей в паре Жасмин Паолини (Италия) — Даяна Ястремская (Украина).

Сьерра не выполнила подач навылет, допустила три двойных ошибки, а также смогла реализовать 6 из 15 брейк-пойнтов. Радукану сделала в игре три эйса, допустила пять двойных ошибок и реализовала три брейк-пойнта из шести.

Встреча продолжалась 1 час 46 минут и завершилась поражением 37-й ракетки мира со счетом 0:6, 6:7 (4:7).

Британская теннисистка Эмма Радукану проиграла Солане Сьерре из Аргентины в первом круге «Ролан Гаррос».

