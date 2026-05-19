Канадец Феликс Оже‑Альяссим (5‑я ракетка мира) легко миновал первый раунд на «пятисотнике» в немецком Гамбурге.

В двух сетах со счётом 7:5, 6:1 он переиграл чеха Вито Коприву(63).

Их противостояние длилось почти полтора часа. Канадец смог за это время сделать 8 эйсов, одну двойную ошибку и реализовать 3 из 4 заработанных брейк‑пойнтов. На счету его соперника — 2 двойные ошибки, один эйс и ни одного брейка из трёх заработанных.

Во втором круге Оже‑Альяссим сразится с американцем Алексом Ковачевичем (94).