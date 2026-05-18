Швейцарский теннисист Стэн Вавринка выиграл у Рауля Бранкаччо из Италии в первом круге турнира в Женеве (Швейцария).

Встреча продолжалась 2 часа 9 минут и завершилась со счетом 6:2, 4:6, 7:6 (7:5) в пользу именитого швейцарца.

Вавринка выполнил 12 подач навылет, допустив при этом четыре двойные ошибки, а также смог реализовать два брейк-пойнта из четырёх. Бранкаччо подал в игре три эйса, допустил три двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из трёх.

Следующим соперником Вавринки станет Алекс Микельсен из США.