Итальянский теннисист Янник Синнер высказался о победе над Даниилом Медведевым в полуфинале турнира в Риме и предстоящем финале против Каспера Рууда.

Янник Синнер

«Совершенно другой вызов.  Честно говоря, трудный вызов.  Обычно ночью я не испытываю проблем со сном.  Эта ночь далась нелегко.  Когда ты в третьем сете, почти всё готово, но тебе всё равно придется появиться снова… никогда не знаешь, что происходит.  По сути, это новое начало матча.  Опять нервы.  Но, опять же, я очень рад, как справился с ситуацией.  Очень рад вернуться в финал.  Завтра снова будет очень тяжёлый день.  Но я очень рад, что этот матч наконец-то закончился.  Он был очень долгим… очень рад.

Финал против Рууда?  Думаю, сейчас он играет намного, намного в лучший теннис, чем когда мы встречались в прошлом году.  Будет очень тяжело.  Каждый матч, каждая неделя — даже если ты играешь с одним и тем же соперником из недели в неделю — это совершенно по‑другому.  Просто рад снова быть здесь в финале.  Особый турнир для меня.  Особый турнир для итальянцев.  Я просто постараюсь сделать всё возможное.  Если получится — буду очень доволен.  Если нет — финал "Мастерса" всё равно отличный результат», — сказал Синнер в интервью на корте.

Напомним, что финал между Синнеров и Руудом состоится завтра, в воскресенье, 17 мая.