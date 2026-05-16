Итальянский теннисист Янник Синнер высказался о победе над Даниилом Медведевым в полуфинале турнира в Риме и предстоящем финале против Каспера Рууда.

«Совершенно другой вызов. Честно говоря, трудный вызов. Обычно ночью я не испытываю проблем со сном. Эта ночь далась нелегко. Когда ты в третьем сете, почти всё готово, но тебе всё равно придется появиться снова… никогда не знаешь, что происходит. По сути, это новое начало матча. Опять нервы. Но, опять же, я очень рад, как справился с ситуацией. Очень рад вернуться в финал. Завтра снова будет очень тяжёлый день. Но я очень рад, что этот матч наконец-то закончился. Он был очень долгим… очень рад.

Финал против Рууда? Думаю, сейчас он играет намного, намного в лучший теннис, чем когда мы встречались в прошлом году. Будет очень тяжело. Каждый матч, каждая неделя — даже если ты играешь с одним и тем же соперником из недели в неделю — это совершенно по‑другому. Просто рад снова быть здесь в финале. Особый турнир для меня. Особый турнир для итальянцев. Я просто постараюсь сделать всё возможное. Если получится — буду очень доволен. Если нет — финал "Мастерса" всё равно отличный результат», — сказал Синнер в интервью на корте.

Напомним, что финал между Синнеров и Руудом состоится завтра, в воскресенье, 17 мая.