Американская теннисистка Кори Гауфф прокомментировала поражение от украинки Элины Свитолиной в финале турнира в Риме (Италия).

«Прежде всего хочу поздравить Элину. Очередная тяжёлая битва между нами. Сегодня победа на её стороне, но, надеюсь, однажды я смогу это изменить. Ты провела невероятный турнир: множество долгих матчей против отличных игроков. Поздравляю тебя и твою команду! Ты всегда очень приятна в общении — и на корте, и за его пределами. Надеюсь, увидимся в финале Открытого чемпионата Франции», — сказала Гауфф во время награждения.

Таким образом, десятая ракетка мира Свитолина выиграла 20-й турнир в карьере и второй в текущем сезоне.