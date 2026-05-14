Первая ракетка мира Янник Синнер высказался о своей победе над россиянином Андреем Рублевым в четвертьфинале турнира ATP-1000 в Риме.

«Я чувствовал, что немного ветрено. Очень сложные условия. Он очень опасный игрок, когда играет на высшем уровне. Очень трудно его одолеть. Я чувствовал, что сегодня мы оба не сыграли на пике. Но в то же время условия здесь очень тяжёлые. Постарался адаптироваться как мог. Конечно, я счастлив. Это особенный турнир для меня. Теперь постараюсь максимально восстановиться физически к завтра. Посмотрим, что будет», — сказал Синнер в интервью на корте.

В полуфинале римского «Мастерса» Синнер сыграет с победителем матча между россиянином Даниилом Медведевем и Мартином Ландалусом из Испании.