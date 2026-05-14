Первая ракетка мира Янник Синнер высказался о своей победе над россиянином Андреем Рублевым в четвертьфинале турнира ATP-1000 в Риме.

«Я чувствовал, что немного ветрено.  Очень сложные условия.  Он очень опасный игрок, когда играет на высшем уровне.  Очень трудно его одолеть.  Я чувствовал, что сегодня мы оба не сыграли на пике.  Но в то же время условия здесь очень тяжёлые.  Постарался адаптироваться как мог.  Конечно, я счастлив.  Это особенный турнир для меня.  Теперь постараюсь максимально восстановиться физически к завтра.  Посмотрим, что будет», — сказал Синнер в интервью на корте.

В полуфинале римского «Мастерса» Синнер сыграет с победителем матча между россиянином Даниилом Медведевем и Мартином Ландалусом из Испании.