Итальянец Лоренцо Музетти(10‑я ракетка мира) объявил, что не сыграет на Открытом чемпионате Франции‑2026.

«После вчерашнего матча я прошёл медицинское обследование, которое выявило травму прямой мышцы бедра. Из‑за этого мне придётся несколько недель отдыхать и восстанавливаться. К сожалению, это означает, что я не смогу выступить в Гамбурге и на "Ролан Гаррос". Эта новость для меня невероятно тяжёлая.

От всего сердца благодарю Рим за потрясающую поддержку: именно поэтому, даже будучи не на 100 %, я решил выйти на корт и отдать все силы на домашнем турнире. Буду держать вас в курсе», — написал Музетти в своём аккаунте в социальных сетях.

В 1/8 финала «Мастерса» в Риме Музетти получил травму в игре с Каспером Руудом (3:6, 1:6), которая не позволит ему сыграть на «Ролан Гаррос». В прошлом году в Париже Музетти смог добраться до полуфинала.