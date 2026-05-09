Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко прокомментировала свое поражение в матче третьего круга турнира в Риме против Сораны Кырсти (27-я ракетка мира).

«Есть ощущение, будто я не играла как следует от начала и до конца. Хорошо начала, но потом словно сбавила. Чувствовала, что моё тело меня удерживало от игры на наивысшем уровне.

Она вмешалась и сыграла великолепно, особо не давая мне шансов. Это было тяжело. Но думаю, что мы никогда не проигрываем — мы только учимся, это нормально», — цитирует Соболенко пресс-служба WTA.

В следующем круге турнира в Риме Кырстя сыграет с чешкой Линдой Носковой (13-я ракетка мира).