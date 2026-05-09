Четвёртая ракетка мира, американская теннисистка Кори Гауфф, успешно преодолела третий круг турнира WTA-1000 в Риме (Италия), выйдя в четвертый раунд соревнований.

В упорной борьбе она обыграла аргентинскую спортсменку Солану Сьерру, занимающую 72-е место в мировом рейтинге, со счетом 5:7, 6:0, 6:4. Матч длился 2 часа 10 минут.

За этот период Гауфф выполнила один эйсс, допустила пять двойных ошибок и реализовала восемь брейк-пойнтов. Ее соперница, Солана Сьерра, сделала один эйс, совершила три двойные ошибки и успешно реализовала шесть из десяти брейк-пойнтов.

Следующим соперником Кори Гауфф в Риме станет победительница матча между американкой Тэйлор Таунсенд и представительницей Сербии Ивой Йович.