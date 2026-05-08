Cербский теннисист Новак Джокович уступил Дино Призмичу из Хорватии во втором круге турнира в Риме (Италия).

Новак Джокович globallookpress.com

Спортсмены находились на корте 2 часа 17 минут и завершили встречу с результатом 2:6, 6:2, 6:4 в пользу Призмича.

Призмич сделал три эйса, допустил две двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из шести. Джокович ни разу не подал навылет, сделал одну двойную ошибку и реализовал два брейк-пойнта из четырёх заработанных.

Призмич в следующем круге сыграет против сильнейшего в паре Уго Умбер (Франция) — Вит Коприва (Чехия).