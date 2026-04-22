Британец Энди Маррей высказался о том, может ли представитель Сербии Новак Джокович выиграть 25-й турнир «Большого шлема» в карьере.

Новак Джокович globallookpress.com

«Думаю, у него получится. Сложность в том, что в его возрасте, если слишком много играть в теннис, возникает риск получить травму и не быть в форме к "Большим шлемам". Но если не участвовать в соревнованиях достаточно часто, тогда организм не будет достаточно закален и не будет готов к семи матчам за две недели. Это тоже очень тяжело физически», — цитирует британца Sky Sports.

Напомним, бывшая первая ракетка мира Джокович за всю карьеру выиграл 101 титул. Сейчас Новак занимает четвертое место в рейтинге ATP.