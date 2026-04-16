Две лучшие молодые российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер планируют сыграть в паре на двух крупных турнирах серии «Мастерс» в Риме и Мадриде.

«На грунтовых турнирах в Мадриде и Риме играю с Дианой. Это наше давнее сотрудничество, мы хорошо друг друга знаем», — сказала Андреева на пресс-конференции турнира в Штутгарте.

Сейчас Андреева занимает 9-е место в рейтинге WTA. На последних турнирах WTA-1000 в американских Индиан-Уэллсе и Майами россиянка выступала в паре с канадкой Викторией Мбоко.

Вместе со Шнайдер они последний раз выставлялись на Итоговом турнире WTA — 2025 в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

В этом году «Мастерс» в Мадриде состоится 21.04-2.05, а в Риме с 5 по 16 мая.