Итальянский теннисист Янник Синнер вернулся на первую строчку мирового рейтинга ATP, обновлённая версия которого была опубликована на официальном сайте организации.

В финале грунтового турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло, состоявшемся в воскресенье, Синнер одержал победу над испанцем Карлосом Алькарасом — 7:6 (7:5), 6:3. Благодаря этому успеху он вновь стал первой ракеткой мира впервые с ноября 2025 года, тогда как Алькарас опустился на второе место.

Лучший из россиян Даниил Медведев сохранил за собой десятую позицию в рейтинге. Карен Хачанов по-прежнему занимает 14-ю строчку, а Андрей Рублёв остался на 15-м месте.