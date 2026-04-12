Итальянский теннисист Янник Синнер обыграл испанца Карлоса Алькараса в финальном матче турнира в Монте-Карло.

Итальянец (2-я ракетка мира) одолел представителя Испании (1-я ракетка мира) со счетом — 7:6 (7:5), 6:3. Игра продолжалась 2 часа 14 минут.

За весь матч Синнер допустил 2 двойные ошибки и реализовал 3 брейк-поинта из 11-и. Алькарас сделал 3 эйса при двух реализованных брейк-поинтах.

Синнер выиграл третий турнир подряд. После победы Синнера над Алькарасом, итальянец станет первой ракеткой мира.