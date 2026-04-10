Казахстанский теннисист Александр Бублик высказался о предстоящем матче против испанца Карлоса Алькараса в четвертьфинале турнира в Монте-Карло.

«Я никогда не играл против Карлоса.  Мы с ним часто шутили на эту тему.  Против них играть очень непросто.  Думаю, я встречался с Янником Синнером уже девять раз или около того, но с Карлосом — ни разу.  Это точно не самый легкий вызов.  Но таков теннис.  Надеюсь, он будет заигрываться, и тогда у меня будет чуть больше шансов», — сказал Бублик в интервью Tennis Channel.

Бублик и Алькарас сойдутся между собой уже сегодня, 10 апреля.  Победитель шагнет в полуфинал турнира.