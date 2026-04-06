Российский теннисист Карен Хачанов рассказал о своих ожиданиях от грунтового сезона.

«Моя форма позволяет играть, но я хочу не просто участвовать в матчах, а побеждать, чтобы иметь несколько успешных выступлений подряд на одном турнире. Именно такие достижения помогают чувствовать себя увереннее, особенно на грунтовых кортах. Поэтому, отвечая на вопрос о том, насколько успешным будет сезон, я бы хотел, чтобы он был не хуже прошлого, а, возможно, даже лучше. Это мой ориентир», — отметил Хачанов в интервью для Youtube-канала «Больше!».

На первом этапе турнира «Мастерс» в Монте-Карло Хачанов проиграл французу Артуру Риндеркнешу со счетом 5:7, 2:6.

Следующий грунтовый турнир пройдет в Барселоне с 13 по 19 апреля, а параллельно с ним состоится соревнование в Мюнхене.