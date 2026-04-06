Российский теннисист Карен Хачанов, занимающий 14-е место в рейтинге ATP, завершил выступление на «Мастерсе» в Монте-Карло уже в первом круге. Уроженец Москвы уступил французу Артуру Риндеркнешу.

Матч продолжался 1 час 31 минуту и закончился победой Риндеркнеша в двух сетах — 7:5, 6:2.

Риндеркнеш отметился пятью эйсами, избежал двойных ошибок и реализовал три из шести брейк-пойнтов.

Хачанов подал навылет один раз, допустил одну двойную ошибку и не сделал ни одного брейка.

Во втором круге Риндеркнеш встретится с победителем противостояния между Жоао Фонсекой и Габриэлем Диалло.