Четырехкратная победительница турниров «Большого шлема» и первая ракетка мира, белорусская теннисистка Арина Соболенко поделилась своими впечатлениями о выступлении на престижном турнире в Майами.

«Если оценивать свою игру по десятибалльной шкале, я бы поставила себе твердую восьмерку. Я всегда стремлюсь к совершенству и понимаю, что есть моменты, которые могли бы быть лучше, но в целом я очень довольна результатом», — заявила Соболенко в эфире Tennis Channel.

Соболенко одержала уверенную победу над американкой Хейли Баптист в четвертьфинале турнира со счетом 6:4, 6:4 и теперь готовится к полуфинальному матчу против представительницы Казахстана Елены Рыбакиной.