Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал поражение от итальянца Янника Синнера в финале турнира в Индиан-Уэллсе.

После матча Медведев отметил, что прежде всего хочет поздравить соперника, который продемонстрировал теннис очень высокого уровня. Россиянин подчеркнул, что финал получился качественным и напряжённым, а сам он старался сделать всё возможное, чтобы навязать борьбу.

«Мне нравятся матчи Янника с Алькарасом. Рад, что на этом турнире подобного матча не случилось. Продолжайте делать это и дальше. Это всё выглядит невероятно», — добавил Медведев.

Напомним, в финале турнира в Индиан-Уэллсе Медведев уступил Синнеру со счётом 6:7 (6:8), 6:7 (4:7).