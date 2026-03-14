Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина вышла в финал турнира в Индиан-Уэллсе (США). В полуфинальном матче она обыграла украинку Элину Свитолину — 7:5, 6:4.

Встреча продолжалась 1 час и 46 минут. Рыбакина шесть раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала четыре брейк-пойнта из 11 возможных.

Свитолина, в свою очередь, записала на свой счёт шесть эйсов, однако допустила восемь двойных ошибок и смогла реализовать лишь два из девяти брейк-пойнтов.

В финале турнира в Индиан-Уэллсе Рыбакина встретится с первой ракеткой мира, белорусской теннисисткой Ариной Соболенко.

Напомним, победительницей турнира в Индиан-Уэллсе в прошлом году стала россиянка Мирра Андреева.