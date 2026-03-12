Дуэт российской теннисистки Мирры Андреевой и Виктории Мбоко из Канады проиграл в четвертьфинале «тысячника» в американском Индиан‑Уэллсе Анне Данилиной (Казахстан) и Александре Крунич (Сербия) со счётом 6:7 (5:7), 2:6.

Мирра Андреева globallookpress.com

Соперницы были на корте 1 час 24 минуты. Андреева и Мбоко один раз подали навылет, допустили 4 двойные ошибки и реализовали 2 из 5 брейк‑пойнтов. Их соперницы выполнили один эйс при одной двойной ошибке и использовали 4 брейк‑пойнта из 6 заработанных за матч.

В полуфинале турнира теперь им предстоит встреча с Кристиной Букшей (Испания) и Николь Меликар-Мартинес (США).