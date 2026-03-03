Состоялась жеребьёвка турнира в Индиан-Уэллсе. В число сеянных вошли российские теннисистки Мирра Андреева, Екатерина Александрова, Людмила Самсонова, Диана Шнайдер и Анна Калинская. Все они начнут выступления со второго круга, пропустив первый этап соревнований.

Мирра Андреева globallookpress.com

В первом круге сыграют Оксана Селехметьева и австралийка Кимберли Биррелл, а Анна Блинкова встретится с квалифаером.

Действующая чемпионка турнира — Мирра Андреева — в случае успешного прохождения стартовых матчей может встретиться в четвертьфинале со второй ракеткой мира Игой Свёнтек из Польши.

Матчи основной сетки начнутся 5 марта.