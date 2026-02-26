Российский теннисист Андрей Рублев, занимающий 18-е место в мировом рейтинге, достиг полуфинала турнира ATP-500 в Дубае. В четвертьфинале Рублев одержал победу над французом Артуром Риндеркнешем со счетом 6:2, 6:4. Матч длился 1 час 15 минут.

Андрей Рублев globallookpress.com

За это время Рублев выполнил четыре эйса, допустил одну двойную ошибку и успешно реализовал четыре брейк-пойнта из семи. У Риндеркнеша было семь эйсов, три двойные ошибки и один брейк из двух попыток.

В следующем раунде турнира Рублев встретится с победителем матча между чехом Якубом Меншиком и нидерландцем Таллоном Грикспором.