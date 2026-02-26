Бывшая вторая ракетка мира российская теннисистка Светлана Кузнецова дала комментарий по поводу поражения россиянина Карена Хачанова во втором круге турнира в Дубае.
«Жаль, не увидим мы четвертьфинал Даниил Медведев — Хачанов. Мне показалось, что Карен был немного тяжеловат в передвижении по корту, подача работала, но её одной оказалось мало. Возможно, накопилась усталость за три игровых недели подряд — в Роттердаме, Дохе и Дубае», — написала Кузнецова в своём телеграм-канале.
Во втором круге Хачанов уступил американцу Дженсону Бруксби со счётом 6:7 (6:8), 4:6.