Олимпийский чемпион 2000 года Евгений Кафельников оценил игру россиянки Мирры Андреевой в последнее время.

Евгений Кафельников globallookpress.com

«Если не будут никакие сейчас сделаны выводы… мне тяжело, знаете, говорить позитивные моменты в сторону игры Мирры, но реально, если сейчас не будут сделаны большие изменения, ей очень-очень сложно будет.

Какие изменения? Вплоть до психологического какого-то вмешательства. Я понимаю, с чем это всё связано. Это в первую очередь из-за того, что она не верит в собственную игру сейчас. То, что ей приносило плоды в прошлом году, когда она сама лезла на своих соперниц и у неё не было никакого ощущения давления, вот этого всего груза на плечах, она ничего не отстаивала. Сейчас все соперницы уже понимают, что из себя Мирра Андреева представляет на корте, какая у неё игра, как нужно нейтрализовывать её сильные стороны, чтобы добиться результата. И все это прекрасно всё понимают.

Поэтому нужно делать реальные изменения с тренером Кончитой Мартинес либо без неё, но с такой игрой маловероятно, что будет прогресс», — заявил Кафельников в видео на YouTube-канале First&Red.

Напомним, что в настоящий момент Андреева является седьмой ракеткой мира.