Украинская теннисистка Элина Свитолина выиграла у Антонии Ружич из Хорватии в четвертьфинале турнира в Дубае (ОАЭ).

Элина Свитолина globallookpress.com

Встреча продолжалась 2 часа 4 минуты и завершилась со счетом 3:6, 6:2, 6:3 в пользу девятой ракетки мира из Украины.

Свитолина выполнила семь подач навылет, допустив при этом семь двойных ошибок, а также смогла реализовать пять брейк-пойнтов из девяти. Антония Ружич не сделала в игре эйсов, допустила одну двойную ошибку и реализовала 3 из 14 брейк-пойнта за матч.

В полуфинале Свитолиной предстоит сыграть против Кори Гауфф из США.