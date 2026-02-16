В Дубае состоялся матч первого круга парного разряда турнира категории WTA-1000. Российский дуэт Александры Пановой и Дианы Шнайдер встречался с Ириной Хромачевой и Алдилой Сутджиади.

Диана Шнайдер globallookpress.com

Матч длился 1 час 20 минут и завершился победой Пановой и Шнайдер со счётом 7:5, 6:2.

Победительницы трижды подавали навылет, допустили четыре двойные ошибки и реализовали пять брейк-поинтов из 12. У соперниц была одна подача навылет, два реализованных брейк-поинта из семи и три двойные ошибки.

Во втором круге Панову и Шнайдер ждёт встреча с румынским дуэтом Жаклин Кристиан/ Елена-Габриэла Русе.