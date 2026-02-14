В ОАЭ прошла жеребьевка престижного турнира категории WTA-1000.

Мирра Андреева globallookpress.com

Среди участниц, получивших посевные места, оказались две российские теннисистки — Мирра Андреева и Екатерина Александрова. Обе начнут соревнования со второго круга.

Мирра Андреева встретится с соперницей из Германии, Лаурой Зигемунд, или австралийкой Дарьей Касаткиной. Екатерина Александрова сразится с представительницей Новой Зеландии Лулу Сан или польской теннисисткой Магдой Линетт.

В первом раунде турнира состоятся следующие матчи: Анна Калинская сыграет против Алены Остапенко из Латвии, Диана Шнайдер встретится с Майей Джойнт из Австралии, Людмила Самсонова будет соперничать с Лейлой Фернандес из Канады, а Анастасия Павлюченкова сразится с Барборой Крейчиковой из Чехии.

Интересно отметить, что Мирра Андреева — действующая чемпионка турнира в Дубае.