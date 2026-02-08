Россиянка Людмила Самсонова (18-я ракетка мира) не смогла преодолеть первый круг «Мастерса» в катарской Дохе.

Людмила Самсонова globallookpress.com

Ее обидчицей стала полька Магдалена Френх(60), выигравшая в трех сетах со счетом 6:3, 4:6 7:6 (9:7).

Встреча длилась почти три часа. За это время Самсонова выполнила один эйс, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 4 из 9 брейк-пойнтов.

У ее соперницы 6 эйсов, 1 двойная ошибка и 4 из 5 реализованных брейк-пойнтов.

Дальше соперницей Френх станет победитель пары Энн Ли (США) — Лейла Фернандес (Канада).