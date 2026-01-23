Седьмая ракетка мира Мирра Андреева поделилась впечатлениями от выхода в четвертый круг Australian Open.

Мирра Андреева globallookpress.com

«Конечно, это очень особенное чувство. Хотя я немного нервничала играть так поздно после мужчин, но спасибо Алексу де Минору, что он быстро закончил. Мы не пришлось ждать слишком долго. Но да, атмосфера была потрясающей, спасибо вам, ребята, что остались так поздно, потому что знаю, может, многие из вас уже хотели пойти домой и поспать в своей постели, но я очень ценю, что вы остались и поддержали меня сегодня, вечером.

Какая была тактика против соперницы? Ну, конечно, я знала, что она любит играть агрессивно, она мощный игрок, так что да, наш план был в основном нейтрализовать её удары с задней линии. Она начала довольно хорошо и поддерживала свой уровень на протяжении всего матча. Я супер рада, что победила сегодня, потому что в конце немного зажалась, думаю, вы видели, я начала играть очень пассивно. Просто счастлива, что заставила себя идти на мяч, даже в последнем гейме», — сказала Андреева в интервью на корте.

За выход в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии Андреева сыграет против украинки Элины Свитолиной.