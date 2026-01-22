В четвертом сете Сонего отказался из-за травмы от дальнейшей борьбы.

Пятая ракетка мира Лоренцо Музетти победил другого итальянца Лоренцо Сонего в четырех сетах со счетом 4:6, 7:6 (7:3), 7:5, 3:2.

Шелтон дальше сразится с монегаском Валантеном Вашеро (30).

Бен Шелтон (7) в трех сетах разобрался с австралийцем Дэйном Суини (182) — 6:3, 6:2, 6:2.

В третьем круге Куинн и Меншик сыграют друг с другом.

Завершились несколько матчей второго круга Открытого чемпионата Австралии с участием ведущих теннисистов.

