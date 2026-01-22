Завершились несколько матчей второго круга Открытого чемпионата Австралии с участием ведущих теннисистов.
Поляк Хуберт Хуркач (55) покидает мэйджор, уступив представителю США Итану Куинну (80) — 4:6, 6:7 (5:7), 1:6.
Чех Якуб Меншик (17) был сильнее испанца Рафаэля Ходара (150) — 6:2, 6:4, 6:4.
В третьем круге Куинн и Меншик сыграют друг с другом.
Бен Шелтон(7) в трех сетах разобрался с австралийцем Дэйном Суини (182) — 6:3, 6:2, 6:2.
Шелтон дальше сразится с монегаском Валантеном Вашеро (30).
Пятая ракетка мира Лоренцо Музетти победил другого итальянца Лоренцо Сонего в четырех сетах со счетом 4:6, 7:6 (7:3), 7:5, 3:2.
В четвертом сете Сонего отказался из-за травмы от дальнейшей борьбы.
Музетти предстоит встреча с победителем пары Томаш Махач (Чехия, 24) — Стефанос Циципас (Греция, 35).