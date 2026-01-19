Российский теннисист Даниил Медведев (12) поделился эмоциями от победы в первом круге Открытого чемпионата Австралии над голландцем Йеспером де Йонгом.

Даниил Медведев globallookpress.com

«Сегодня было тяжело — это был мой первый матч на турнире "Большого шлема" в этом году. В прошлом сезоне я часто уступал уже в первом круге на таких соревнованиях, здесь тогда удалось выиграть только один матч. Надеюсь прибавить в следующих встречах. В некоторых эпизодах мне следовало действовать точнее, но первый круг на "Шлеме" всегда непростой», — сказал Медведев сразу после победы.

Россиянин победил в этом матче со счетом 7:5, 6:2, 7:6 (7:2). Дальше он сразится с французом Кантеном Алисом (85).