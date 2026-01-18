Российская теннисистка Мирра Андреева поделилась, что за период с октября 2022 года она значительно улучшила свои результаты и чувствует себя на корте совершенно иначе.

Мирра Андреева globallookpress.com

«Между тем, как я играла во время азиатской серии турниров, и тем, как я выступала и чувствовала себя даже вчера, есть огромная разница. Мы активно общались во время предсезонной подготовки, много работали над техникой и психологической устойчивостью. Если сравнить меня нынешнюю с той, какой я была в октябре, то это два разных человека», — цитирует Punto de Break слова Андреевой.

17 января Мирра Андреева завоевала титул на турнире категории WTA 500 в Аделаиде, Австралия. В финале она обыграла канадскую теннисистку Викторию Мбоко со счетом 6:3, 6:1. Этот успех позволил россиянке подняться на седьмое место в мировом рейтинге.