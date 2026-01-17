Россиянка Мирра Андреева уверена, что победа на крупном турнире в Аделаиде придаст уверенности и поможет успешно выступить на стартующем Открытом чемпионате Австралии.

Мирра Андреева globallookpress.com

«Конечно, это хорошая подготовка перед Australian Open. Когда я вижу, что хорошо играю на корте, это придает мне уверенности, и через два дня я снова проведу матч, но уже в Мельбурне.

Я просто должна показать ту же игру и сохранить текущий настрой. Думаю, там я тоже буду играть хорошо. Конечно, после этой победы я чувствую себя более уверенно, и титул для меня тоже очень важен», — сказала 18-летняя россиянка сразу после победы в финале над канадкой Мбоко.

В матче первого круга на австралийском мэйджоре Андреева сразится с хорваткой Донной Векич. Игра состоится 19 января.